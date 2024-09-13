Эндокринолог назвал опасные последствия йододефицита

Врач-кардиолог, терапевт, эндокринолог Илья Луконин в эксклюзивной беседе с «СЭ» заявил, что даже небольшой дефицит йода способен привести к заболеваниям щитовидной железы.

«Йод — это обязательный структурный компонент гормонов щитовидной железы. При тяжелой форме йододефицита развивается гипотиреоз, то есть недостаточность гормонов щитовидной железы».

По словам врача, у россиян чаще встречается умеренный йододефицит, но и он опасен для здоровья, так как из-за нехватки йода может произойти диффузное, или узловое, увеличение щитовидной железы, которое в народе известно как зоб.

При достижении йододефицитным зобом значительных размеров он начинает смещать и сдавливать окружающие органы, мешать их работе. Человек чувствует ощутимый дискомфорт при дыхании и глотании", — добавил Луконин.

Кроме того, зоб может стать «автономным», что приводит к бесконтрольной продукции гормонов. Это сказывается на общем самочувствии человека — возникают повышенная потливость, учащенное сердцебиение и перепады настроения.

«Повышенная утомляемость, сонливость, потливость, запоры, отеки — все это может указывать на дефицит йода. Поэтому важно при появлении подобных симптомов обратиться к врачу», — заключил эндокринолог.