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Эндокринолог назвал неочевидные причины онемения пальцев
Здоровье

Сегодня, 17:35

1 мин.

Эндокринолог назвал неочевидные причины онемения пальцев

Мария Задорожная
Автор
Илья Луконин
Врач-эндокринолог, терапевт
Онемение пальцев
Фото Doucefleur/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» врач-кардиолог, эндокринолог Илья Луконин рассказал, почему немеют пальцы. По его словам, одной из причин онемения пальцев может стать атеросклероз и другие сердечно-сосудистые заболевания, которые приводят к нарушению кровообращения.

«Еще ряд причин включает гипотиреоз, сахарный диабет, нехватку витаминов. При таких патологиях онемение часто сопровождается сопутствующими симптомами: усталостью, апатией, сонливостью и быстрой утомляемостью», — отметил доктор.

К еще одной причине онемения пальцев медик отнес анемию. При заболевании снижается гемоглобин в крови. В результате нарушается снабжение тканей кислородом и человек может ощущать покалывание или онемение в пальцах, стопах.

«При частом появлении онемения в конечностях рекомендую не заниматься самолечением и обращаться к врачу», — подытожил Луконин.

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