Эндокринолог назвал неочевидные причины онемения пальцев

Эксклюзивно для «СЭ» врач-кардиолог, эндокринолог Илья Луконин рассказал, почему немеют пальцы. По его словам, одной из причин онемения пальцев может стать атеросклероз и другие сердечно-сосудистые заболевания, которые приводят к нарушению кровообращения.

«Еще ряд причин включает гипотиреоз, сахарный диабет, нехватку витаминов. При таких патологиях онемение часто сопровождается сопутствующими симптомами: усталостью, апатией, сонливостью и быстрой утомляемостью», — отметил доктор.

К еще одной причине онемения пальцев медик отнес анемию. При заболевании снижается гемоглобин в крови. В результате нарушается снабжение тканей кислородом и человек может ощущать покалывание или онемение в пальцах, стопах.



«При частом появлении онемения в конечностях рекомендую не заниматься самолечением и обращаться к врачу», — подытожил Луконин.