Эндокринолог Михалева рассказала, как вычислить гормональный дисбаланс

Детский эндокринолог, диетолог Оксана Михалева заявила, что выпадение волос может являться одним из симптомов эндокринного заболевания, при котором происходит нарушение выработки гормонов.

Также она высказалась о том, может ли прибавка в весе говорить о гормональном дисбалансе.

«Очень редко причиной патологической прибавки массы тела могут быть гормональные изменения. Это могут быть гипофункция щитовидной железы, дефицит женских гормонов у женщин или мужских гормонов у мужчин, опухоль надпочечников или гипофиза, крайне редко — заболевания поджелудочной железы», — приводит «Life.ru» слова Михалевой.

Также врач отметила, что признаками нарушения выработки гормонов являются повышение артериального давления, укрупнение и огрубение черт лица. Кроме того, специалист обратила внимание на выделения из молочных (грудных) желез у женщин и мужчин и гирсутизм (повышенный рост темных жестких длинных волос у женщин на лице, шее, животе или спине).