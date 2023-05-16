Эндокринолог Фадеев рассказал, когда узлы в щитовидной железе реально опасны

Врач-эндокринолог Валентин Фадеев рассказал о раке щитовидной железы.

«Сразу скажу, что в подавляющем большинстве случаев рак щитовидной железы излечим даже на достаточно продвинутых стадиях. Узлы щитовидной железы могут быть прощупаны, при должном опыте можно прощупать узловые образования около сантиметра и более. Более того, в настоящее время мы выделяем клинически значимый рак, когда есть признаки прогрессии опухоли и так называемые микрокарциномы — мелкие, менее сантиметра очаги папиллярного рака, который чаще всего не прогрессирует на протяжении жизни пациента. В последнем случае операция является обязательной, но ее объем во многих случаях ограничивается лишь частью щитовидной железы», — приводит Life.ru слова Фадеева.

Фадеев отметил, что не стоит не ходить на УЗИ для проверки щитовидной железы «на всякий случай». По его словам, сделанное на всякий случай ультразвуковое исследование не спасло практически ни одной жизни, но испортило эту жизнь многим. Эндокринолог уверяет, что пациенты оказываются вовлечены в бесконечное «наблюдение», которое обычно ничего, кроме невротизации и боязни рака, никому не несет.