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Сегодня, 21:30

Эндокринолог Бинатова назвала гормональные нарушения, ведущие к набору веса

Алина Савинова
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Врач-диетолог Эльвира Бинатова рассказала, что существует несколько видов гормональных нарушений, которые приводят к появлению лишних килограммов. К таким нарушениям относится заболевание щитовидной железы.

«Зачастую заболевания щитовидной железы сопровождаются нарушением обмена веществ, что может приводить к появлению избыточной массы тела. Кроме того, при заболеваниях щитовидной железы отмечают и другие симптомы, а именно снижение настроения, апатию, депрессию, сухость кожи. Также в организме может задерживаться жидкость, за счет чего увеличивается масса тела и возникает отечность, в первую очередь лица — губ, надбровных дуг, а также рук и ног», — приводит «Life.ru» слова Бинатовой.

Также, по словам специалиста, оказать влияние на вес могут такие гормоны, как пролактин, вырабатываемый в гипофизе головного мозга, и кортизол, образуемый в коре надпочечников.

Источник: https://life.ru/p/1572740
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