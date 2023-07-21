Эксперты рассказали о важности витамина С

Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор, главный специалист Института космических исследований Российской академии наук Рина Заславская 21 июля на портале pravda.ru рассказала, чем чревата нехватка витамина С. По ее словам, дефицит витамина С провоцирует развитие гемохроматоза, когда железо оседает в печени, поджелудочной железе, сердце и других органах. «Если это долго продолжается, больше пяти месяцев, то недостаток витамина С может привести к гибели человека», — предупредила специалист.

Фитнес-нутрициолог Олеся Губинская рассказала СЭ, что витамин С относится к водорастворимым витаминам, которые лучше всего употреблять утром. «Витамин С усваивается с продуктами, содержащими железо. Важно помнить, что не стоит принимать витамины в больших дозах и без контроля специалиста — это может привести к проблемам со здоровьем», — резюмировала эксперт.

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