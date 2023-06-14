Эксперты рассказали, кому нужно пить пробиотики

Врачи нутрициолог Елена Богатова и токсиколог Михаил Кутушов рассказали «СЭ», кому нужно пить пробиотики. «Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые при потреблении в определенных количествах оказывают положительное воздействие на организм человека. Они могут быть представлены различными штаммами бактерий или дрожжами и обычно ассоциируются с полезными микроорганизмами, которые преимущественно обитают в нашем пищеварительном тракте», — пояснила Елена Богатова. По ее словам, пробиотики способны улучшить иммунитет и могут быть полезны при нарушениях микрофлоры кишечника, после приема антибиотиков, при кожных заболеваниях, к примеру экземе и акне, при таких расстройствах пищеварения, как запор, диарея, синдром раздраженного кишечника и других.

Михаил Кутушов назвал пробиотики первой помощью не только системе ЖКТ, но и всему организму. «Пробиотики укрепляют кишечный барьер, перекрывая путь возбудителям воспаления. Благодаря этому уменьшается системное воспаление в организме, которое связано с рядом заболеваний, включая воспалительное заболевание кишечника, ревматоидный артрит и даже некоторые типы рака», — подчеркнул врач. Также пробиотики могут быть эффективны при борьбе с паразитами, аллергией и кандидозом (особенно штаммы Lactobacillus). Благотворное воздействие они оказывают и на работу щитовидной железы. «Пробиотики с брокколи подходят для нормализации гормонального фона. Особенно они хороши при эстрогенной доминантности, мастопатии и эндометриозе, климактерическом периоде, при заболеваниях щитовидной железы», — подытожил Михаил Кутушов.

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