Эксперты рассказали, как убрать жир с живота

18 июля на портале PrimaMedia рассказали, как убрать жир с живота. Первые результаты будут заметны уже спустя две недели. Для этого необходимо: перед завтраком делать 10-15-минутную зарядку (подойдет легкая аэробика, йога или просто быстрая прогулка), предпочтение отдавать белковому завтраку (ускорит метаболизм и сжигание жира, обеспечит чувство сытости), в течение дня пить достаточное количество воды, делать здоровые перекусы маленькими порциями, ужинать белковыми продуктами с овощами и избегать углеводов на ночь.

Чтобы живот стал по-настоящему «плоским», фитнес-эксперт Ксения Шульга порекомендовала регулярно делать упражнение «вакуум». «Вакуум укрепит и активирует глубокие мышцы живота (прямую и поперечную), которые поддерживают позвоночник и правильную осанку. Регулярное выполнение этого упражнения сделает талию тоньше, а силуэт стройнее. Кроме того, вакуум снижает риск болей в спине и улучшает состояние органов брюшной полости», — заключила специалист.

Ранее, 21 января, мы рассказывали о семи правилах, которые помогут убрать жир с живота.