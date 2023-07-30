Эксперты рассказали, где можно заразиться лихорадкой денге

29 июля на портале zakon.kz сообщили, где можно заразиться лихорадкой денге. Заболевание чаще всего возникает в странах Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Китай, Малайзия, Япония, Вьетнам, Мьянма, Сингапур, Филиппины), Индии, Африке (Мозамбик, Судан, Египет), Австралии, в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки (Мексика, Гондурас, Коста-Рика, Пуэрто-Рико, Панама, Бразилия и прочих).

«По возвращении из стран Юго-Восточной Азии, Индии, Африки, в случае если вы подверглись укусам комаров и других насекомых, при появлении первых симптомов и недомоганий рекомендуем обязательно обратиться к врачу-инфекционисту поликлиники по месту прикрепления с целью раннего установления заболевания и при необходимости получения лечения», — пишут в издании.

Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ, что лихорадка денге относится к вирусным заболеваниям, передаваемым от комаров к человеку и, как правило, преобладает в странах с субтропическим климатом. Несмотря на опасность заболевания и неприятные симптомы, по словам специалиста лечение заключается в нескольких моментах: «Специфического лечения денге не существует. Оно заключается в приеме обезболивающих препаратов и предотвращении обезвоживания за счет обильного питья», — заключила эксперт.

Ранее, 24 июля, мы рассказывали о симптомах лихорадки денге.