Эксперты рассказали, действительно ли кокосовое масло избавляет от седины

Еще в 2019 году во время одного из прямых эфиров Виктория Боня удивила всех фразой, что договорилась со своим организмом не стареть до 80 лет. Речь шла в том числе о красоте волос и отсутствии седины. Недавно блогер вновь вернулась к этой теме и поделилась с подписчиками новым бьюти-лайфхаком.

По словам Виктории Бони, предотвратить седину поможет регулярный массаж головы кокосовым маслом. Врач превентивной медицины Мадина Мусичова и стилист-парикмахер Любовь Варижук рассказали, насколько эффективен такой рецепт. «Седина — процесс естественный: волосы теряют свой природный пигмент меланин и становятся белыми, стекловидными. Также с возрастом между клетками волоса появляются пузырьки воздуха, которые увеличивают его диаметр и ослабляют. Никакое масло не может изменить этот процесс, и кокосовое — не исключение», — пояснила Любовь Варижук. Ее поддержала Мадина Мусичова: «Втирание кокосового масла в корни волос не предотвратит седину и уж точно не сможет от нее избавить. Седина не зависит от того, что вы наносите снаружи. Причины ее появления внутри». Как рассказала врач, это может быть нехватка меланина, различные нарушения здоровья, стресс, вредные привычки, но самая частая причина раннего поседения — генетика. «Если ваши родители рано поседели, вас это тоже может коснуться преждевременно. И сейчас нет ни одного научно доказанного способа замедлить или устранить появление седины», — подчеркнула Мадина Мусичова.

Мнение экспертов оказалось единогласным: кокосовое масло питает волосы, помогает справиться с ломкостью, гарантирует блеск, но никак не влияет на седину. «Масла полезно добавлять в шампунь или питательную маску (несколько капель). Кокосовое масло можно нанести по всей длине на 15-20 минут, после чего смыть шампунем и закрепить эффект от процедуры маской», — подытожила Любовь Варижук.

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