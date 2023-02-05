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Сегодня, 17:20

Эксперты объяснили, в каких случаях БАДы действительно принесут пользу

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/senivpetro

Академик, почетный профессор государственной медицины Китая Александр Савелов-Дерябин и главный врач Юлия Абрамова специально для «СЭ» рассказали, что не только БАДы, но и любая косметика, если она натуральная, оказывает положительное влияние на организм. Но прежде, чем пить БАДы, необходимо выяснить, каких элементов не хватает организму. «Если употреблять бездумно, например, минералы, а их у человека и так в избытке, можно только усугубить процессы. Желательно замерять свой микроэлементный состав — при помощи специального анализа по волосам или ногтям, они скажут обо всех обменных процессах человека от самого зачатия», — заявили эксперты.

По словам врачей, наиболее часто наблюдается дефицит селена и молибдена, как и щелочная среда, поэтому употребление продуктов с таким качеством точно не будет во вред. «Мы живем в кислой среде (ацидозе), а это приводит к сильному нарушению кислотно-щелочного равновесия», — подчеркнул Александр Савелов-Дерябин.

Производители БАДов уверяют, что с их помощью можно повысить иммунитет, оздоровить организм, улучшить состояние органов, кожи, волос, ногтей и в придачу получить море энергии. Эксперты подчеркнули, что все это действительно становится реальным, если использовать их по назначению — в случае дефицита тех или иных элементов.

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