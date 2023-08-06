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Сегодня, 16:35

Эксперты объяснили, почему диабет бывает и у худых

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Артем Тужиков
Фитнес-тренер, диетолог
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Стройная девушка пьет фруктовый сок.
Фото Freepik/marymarkevich

6 августа доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эндокринологии РУДН Светлана Калинченко в беседе с порталом RT рассказала, что диабет сейчас часто возникает не только у людей с лишним весом, но и внешне стройных, имеющих сильный дефицит мышечной массы, то есть при саркопении. Специалист это связывает с изменением образа жизни людей, гиподинамией, обилием быстрых углеводов в рационе и нехваткой полезных веществ (к примеру, витамина D и железа), а также генетической предрасположенностью.

Диетолог, член Российской Ассоциации Эндокринологов Артем Тужиков рассказал СЭ, что лишний жир действительно может быть даже при небольших объемах тела. Как он пояснил, механизм увеличения процента жира в организме запускается в ответ на избыток поступающих калорий, то есть энергии, которая не растрачивается.

«Именно нерастраченные калории и нехватка движения ведет к ожирению, в том числе по типу фигуры «скинни-фэт», когда свиду и по цифрам на весах человек вроде бы не выходит за нормы, но на самом деле имеет мало мышц и достаточно много внутреннего, висцерального жира, который гораздо опаснее того, что под кожей. Такой человек мало ест, но также мало двигается, поэтому мышцы не развиты. Часть полученной энергии в этом случае не расстрачивается и уходит в запас. Кроме того, нарушается метаболизм», — заключил эксперт.

Ранее, 27 апреля 2022 года, мы рассказывали, какие продукты помогают нарастить мышцы.

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Медицина
Польза и вред
Советы и рекомендации
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