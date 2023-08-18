Эксперты объяснили, как влияет физическая активность на риск онкологии

Главный внештатный онколог Депздрава Тюменской области Валерия Павлова рассказала, что физическая активность — хорошая профилактика минимум семи типов рака. По ее словам, взрослому человеку достаточно заниматься по полчаса в день. Кроме того, необходимо проходить минимум 3-5 км за день. Об этом 16 августа сообщили в ИА SM.News Тюмень.

Основатель проекта «Онкомир», разработчик системы функционального профилактического антиракового питания Дмитрий Фурсов рассказал СЭ, что регулярная физическая активность умеренной интенсивности, хотя бы по 3,5-4 часа в неделю, может защитить женщину от рака, благодаря поддержанию нормальной массы тела. «Отмечается снижение риска рака груди на 12%, а рака ободочной кишки — на 16 %. Те же, кто много сидит на работе или дома, имеют ожирение, у них повышается риск заболеть», — резюмировал эксперт.

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