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Сегодня, 16:35

Эксперты назвали причины, по которым нужно чаще менять зубную щетку

Ольга Стрельникова
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Зубные щетки на полке.
Фото Freepik/fabrikasimf

Китайские эксперты рассказали, что зубные щетки необходимо менять не реже, чем раз в 2-3 месяца, поскольку в щетине скапливаются бактерии. Об этом сообщает портал «Доктор Питер».

По словам специалистов, бактерии попадают на зубную щетку непосредственно из полости рта при чистке зубов, при этом темнота и влажность, а также мельчайшие остатки пищи создают для них благоприятную среду. Если ванная комната совмещена с туалетом, то при спуске воды микробы поднимаются в воздух, остаются там в течение нескольких часов и попадают, в том числе, на зубную щетку. Бактерии, находящиеся на ее щетине, могут стать причиной зубной боли, неприятного запаха изо рта, кровоточивости десен и дискомфорта в животе.

Если вы не так давно переболели, эксперты рекомендуют после выздоровления заменить зубную щетку на новую или хотя бы тщательно промыть ее под водой и подержать 30 минут в 75% спирте.

Ранее мы рассказывали, когда правильно чистить зубы — до еды или после.

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