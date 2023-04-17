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Эксперт Сиверкина назвала топ-5 упражнений для укрепления ягодичных мышц

Алина Савинова
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Кандидат педагогических наук Татьяна Сиверкина назвала пять наиболее эффективных упражнений для укрепления ягодичных мышц. Об этом информирует «Life.ru».

Первое упражнение — это ягодичный мостик, которое следует выполнять в три подхода по 20 повторений. Во время выполнения махов с резинкой, по словам специалиста, удается задействовать не только ягодицы, но и мышцы поясничного отдела позвоночника.

Ягодичные мышцы и мышцы спины нагружает подъем рук и ног, лежа на животе. Суть данного упражнения заключается в том, чтобы по очереди поднимать то верхние конечности, то нижние, чуть задерживаясь в крайней точке, чтобы как следует нагрузить мышцы.

Как отмечает Сиверкина, еще одно довольно популярное упражнение — подъем ног вверх, стоя на четвереньках. Также для укрепления ягодичных мышц можно выполнять приседания с выпрыгиванием.

Источник: https://life.ru/p/1572980
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