Эксперт развеяла миф о массаже скребком Гуаша

Руководитель салонов красоты и бьюти-эксперт Анна Хориняк специально для «СЭ» развеяла миф о том, что массаж скребком Гуаша избавляет от морщин. «Массаж Гуаша может улучшить кровообращение и лимфодренаж, увеличить тонус кожи и уменьшить отеки, благодаря чему морщины станут менее явными и заметными. Но они никуда не исчезнут», — предупредила эксперт.

В технике массажа Гуаша используется плоская массажная доска, она же — скребок, желательно из натурального материала, например, камня, дерева или ядра персика. «Во время процедуры на лицо наносится специальный крем или масло. Затем по специальным линиям с помощью различных техник и движений происходит массаж», — пояснила Анна Хориняк.

Чтобы достичь значительного результата, эксперт порекомендовала регулярно заниматься массажем (1-2 раза в неделю), сочетать его с другими методами ухода и учитывать индивидуальные особенности кожи. При этом важно соблюдать здоровый образ жизни, включая правильное питание, достаточный отдых и занятия спортом. «Это позволит сохранить упругость кожи, уменьшить отечность, улучшить микроциркуляцию и стимулировать выработку коллагена. Перед проведением массажа Гуаша не лишним будет проконсультироваться с врачом, особенно при наличии медицинских противопоказаний», — подытожила Анна Хориняк.

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