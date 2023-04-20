Эксперт рассказала о процедуре, которая преобразит руки

Мастер ногтевого сервиса Екатерина Кубрина специально для «СЭ» рассказала, что быстро привести кожу рук в порядок, сделать ее нежной и избавиться от сухости можно с помощью парафинотерапии. «Кожа рук нуждается в особой защите, поскольку постоянно подвергается агрессивному воздействию окружающей среды. Сохранить ее нежность и красоту, предотвратить обветривание, шелушение и мелкие трещинки поможет прекрасная процедура — парафинотерапия. Ее можно выполнить в салоне и даже дома, с помощью специального набора», — пояснила эксперт.

Главное преимущество парафинотерапии — моментальный эффект увлажнения кожи. После процедуры кожа рук мгновенно разглаживается, становится нежной, бархатистой, очень приятной на ощупь. Парафинотерапия может быть горячей (ее выбирают в основном профессионалы) и холодной (подходит всем без исключения). «Эта процедура оказывает благоприятное воздействие на сухую кутикулу и потрескавшуюся, чувствительную кожу, возвращая ей гладкость, мягкость и придавая ухоженный вид. Под влиянием теплого парафина укрепляются ткани и связки, стимулируется кровообращение, снимается боль в суставах и мышечные спазмы, сокращаются отеки», — заверила Екатерина Кубрина.

Для горячей парафинотерапии могут быть противопоказания, такие как заболевания ногтей и кожи, сильное покраснение, открытые раны или потертости, стенокардия, повышенное артериальное давление, варикозное расширение вен, аллергические проявления на коже и сахарный диабет. «При наличии противопоказаний к горячей парафинотерапии расстраиваться не стоит — альтернативой ей будет холодная разновидность процедуры», — подытожила мастер ногтевого сервиса.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от заусенцев.