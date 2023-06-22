Эксперт рассказала, какой уходовой косметикой лучше не пользоваться в жару

Руководитель косметической компании «КоММеК Органик» Евгения Чумаченко рассказала «СЭ», какой косметикой лучше не пользоваться в жару. «Летом в жаркую погоду предпочтительнее избегать тяжелых и жирных кремов, масел и лосьонов. Также стоит отказаться от косметики с высоким содержанием спирта — она может обезвоживать кожу», — предупредила специалист.

Евгения Чумаченко порекомендовала выбирать гелевые текстуры, увлажняющие спреи и солнцезащитные легкие, хорошо впитывающиеся средства. «Очень хороша косметика с алоэ-вера. Она прекрасно увлажняет и успокаивает раздраженную солнцем кожу. Также можно использовать гидролаты с эфирными маслами. Они хорошо насыщают кожу и не портят макияж», — подытожила создатель косметики.

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