Эксперт рассказала, каким образом плавание может улучшить память
Провизор, специалист по здоровью и специалист по биохакингу (эффективной работе мозга) Галина Хусаинова рассказала «СЭ» о пользе плавания для физического и когнитивного здоровья (умственная активность, мышление, память). «Плавание — один из самых эффективных видов физической активности. Оно улучшает циркуляцию крови, обогащает мозг кислородом, разрабатывает легкие», — пояснила специалист.
Также Галина Хусаинова рассказала, что плавание благотворно влияет на область мозга, которая называется гиппокампом. Он располагается в височных отделах полушарий головного мозга и отвечает за кратковременную память и последующий перевод информации в долговременную. «Плавание сокращает воспалительные процессы в гиппокампе и, тем самым, способно улучшать наши мыслительные способности и память», — подытожила эксперт.
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