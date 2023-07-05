Эксперт рассказала, какие маски для волос лучше — домашние или из магазина

Парикмахер-стилист, основатель студии красоты Любовь Варижук рассказала «СЭ», какие маски для волос лучше — домашние или из магазина. «Оба типа масок имеют свои преимущества и недостатки. Выбор зависит от личных предпочтений и потребностей волос. Чтобы маски сработали, главное — регулярно их использовать», — пояснила специалист.

Польза домашних масок, по словам Любови Варижук состоит в том, что они не содержат химических добавок и консервантов. «Можно подобрать ингредиенты для конкретного типа и состояния волос. Например, маска из масла кокоса и меда увлажняет и питает сухие волосы, из яиц и лимона — укрепляет тонкие и ломкие. Но, как правило, многие сдаются уже после первого раза из-за нехватки времени или лени», — отметила эксперт. Также многие девушки неправильно оценивают состояние волос и нередко используют не те ингредиенты.

Готовые маски для волос из магазина имеют специальные формулы, которые разработаны для решения определенных проблем. Они содержат активные ингредиенты: увлажняющие, питающие, укрепляющие или восстанавливающие. «Готовые маски для волос обычно более удобны в использовании, поскольку не требуют подготовки и смешивания ингредиентов. Сэкономить на них тоже можно, если выбирать бюджетные, но качественные варианты», — резюмировала Любовь Варижук.

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