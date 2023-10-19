Эксперт рассказала, как наладить режим сна осенью

Эксперт системного оздоровления Галина Хусаинова в беседе с «СЭ» дала советы, как держать режим сна и сделать его качественным в осенний период.

Специалист считает, что необходимо выработать устойчивый график сна: установить оптимальное время засыпания и пробуждения. Следовать ему нужно даже в выходные. Не забывать про прогулки на свежем воздухе и расслабляющие ванны с магниевой солью и хвойным экстрактом.

Также Галина советует выработать еще одну здоровую привычку — не есть за три часа до сна. Если чувство голода слишком сильное, то перекусить чем-то полезным и богатым триптофаном: мясо кролика, орехи, индейка, твердый сыр.

Немаловажную роль в улучшении качества сна играет и расслабляющая обстановка. В комнате не должно быть постороннего шума и света, компьютер лучше выключить, а телефон отложить подальше.

«В прохладном помещении мозг лучше «перезагружается», а засыпать быстрее получается в теплой постели. Я использую электрическую простынь с подогревом при температуре в комнате 17-18 С. А тяжелое одеяло создает эффект объятий: вырабатывается окситоцин и нервная система быстрее успокаивается«, - рассказывает эксперт.

Успокоить тело и разум помогут медитации. Дыхательные практики и мышечная релаксация, по словам специалиста, улучшают качество сна.

Кроме того, необходимо ограничить употребление кофеина и добавить в режим дня занятия спортом.

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