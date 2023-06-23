Эксперт рассказала, как масло виноградных косточек влияет на кожу

Со-основатель бренда косметики Abrau Cosmetics Ксения Титова рассказала «СЭ» о пользе масла виноградных косточек. «Масло виноградной косточки повышает тонус и тургор (упругость) кожи, увлажняет и смягчает ее, обладает регенерирующим действием. Масло отличается высоким содержанием линолевой кислоты, которая восстанавливает защитный барьер кожи, снижает потерю влаги, выступает в качестве антиоксиданта и обладает противовоспалительным действием», — пояснила специалист.

По словам Ксении Титовой, масло виноградной косточки содержит и другие жирные кислоты: стеариновую, олеиновую, арахиновую, пальмитиновую. Они усиливают проникающие и восстанавливающие способности линолевой кислоты, тем самым влияя на текстуру и тургор кожи. «Не менее важны полифенолы в составе масла — это мощные антиоксиданты, которые замедляют процессы старения в коже. Они насыщают ее витаминами, жирными кислотами и микроэлементами. Масло из виноградной косточки некомедогенно, что очень важно для людей с проблемной кожей», — подытожила эксперт.

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