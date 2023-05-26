Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 13:35

Эксперт рассказала, как часто нужно стричь кончики

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Стрижка кончиков волос.
Фото Freepik/freepik

Парикмахер-стилист, основатель студии красоты Любовь Варижук рассказала «СЭ», как часто нужно стричь кончики. «Рекомендуется проводить эту процедуру каждые шесть-восемь недель или раз в два-три месяца. Она сделает волосы более здоровыми и придаст им ухоженный вид», — пояснила специалист.

Стричь кончики, по словам Любови Варижук, нужно, даже если вы хотите оставить длину или отрастить волосы. «Это поможет устранить сечение и предотвратить его распространение по всему волосу. Важно понимать, что частота стрижки может варьироваться в зависимости от типа волос и их состояния. Поэтому лучше проконсультироваться у своего парикмахера, который даст детальные рекомендации с учетом ваших пожеланий и индивидуальных особенностей», — пояснила эксперт.

Ранее мы рассказывали, как не надо ухаживать за волосами.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Российский танк Т-80 нанес огневое поражение ВСУ на авдеевском направлении
МИД РФ назвал агрокорпорации Запада бенефициарами роста цен на продовольствие
Путин отметил положительную динамику в урегулировании между Баку и Ереваном
Бизнес предложил уничтожать поддельные товары
Популярное видео
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Толчинский перешел в СКА
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Ак Барс» сэкономил 25 миллионов
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
СКА, «Авангард» или НХЛ: где продолжит карьеру Грицюк
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
О чем думает Зарипов. Специальный репортаж Шевченко
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Икра и шутки: КХЛ закрыла сезон. Специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Доктор Малышева объяснила, почему болит голова во время непогоды и дождя
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости