Эксперты рассказали о тренде мыть голову без шампуня

Почетный профессор государственной медицины Китая и создатель органической косметики по уходу за кожей лица, тела и волосами Александр Савелов-Дерябин и главврач Юлия Абрамова эксклюзивно для «СЭ» рассказали, что в настоящее время все чаще можно встретить призывы отказаться от мытья головы шампунем. Ковошинг — так называется этот метод. Его сторонники моют голову без шампуня, но применяют кондиционер. «Шампуни очищают кожу головы и волосы при помощи поверхностно-активных веществ (ПАВ), это именно они дают пену, которая позволяет промыть голову. Но и кондиционеры содержат ПАВы, правда в меньших количествах. А значит, ими тоже можно мыть голову», — пояснил профессор.

Такой способ мытья головы подходит тем, кто часто красит волосы, злоупотребляет феном, плойками и утюжками, а также обладательницам кудрявых волос. Однако мыть голову можно не каждым кондиционером.

По словам Александра Савелова-Дерябина и Юлии Абрамовой, если в составе кондиционера присутствуют силиконы, мыть таким средством волосы нежелательно. «Силиконы накапливаются и утяжеляют волосы», — подчеркнули эксперты. Помимо этого стоит учесть, что при мытье головы без шампуня рано или поздно волосы начнут терять свою красоту. «Кондиционер не способен качественно отмыть волосы от всех загрязнений. Ковошинг подразумевает периодическое разовое возвращение к шампуню. Если вы понимаете, что уже не можете при помощи кондиционера избавиться от следов грязи и себума — промойте голову с шампунем», — резюмировал Александр Савелов-Дерябин.

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