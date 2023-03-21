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Сегодня, 11:35

Эксперт рассказал, как справиться с сухостью кожи на локтях

Ольга Стрельникова
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Фото istockphoto.com

Специалист по модификации образа жизни и немедикаментозному оздоровлению Георгий Суренян рассказал «СЭ», что сухая кожа на локтях довольно распространенная проблема. «Сухость может быть вызвана различными факторами. Вот лишь некоторые из них: дефицит витаминов и микроэлементов, низкая влажность, холодная погода и даже чрезмерное мытье. В некоторых случаях сухая кожа на локтях сигнализирует о серьезных заболеваниях, таких как экзема или псориаз», — предупредил эксперт.

По словам Георгия Суреняна, увлажняющие крема со смягчающими компонентами помогут удержать влагу в коже, но не решат основную причину сухости — дефицит витаминов и микроэлементов в организме. «Налаживание здорового питания и употребление продуктов, богатых незаменимыми жирными кислотами, витаминами и минералами, — это оптимальный способ восстановить здоровье кожи. Особенно важно включить в свой рацион жирную рыбу, богатую Омега-3, которая помогает уменьшить воспаление и сохранить кожу увлажненной», — пояснил специалист. Полезны будут цельные злаки (киноа, коричневый рис), листовая зелень (шпинат, капуста), ягоды, цитрусовые, орехи и семена (миндаль, подсолнечник и прочие), богатые антиоксидантами, защищающими кожу от воздействия свободных радикалов, способствующими сохранению ее молодости и эластичности.

Как отметил Георгий Суренян, здоровое питание практически единственный способ долгосрочно поддержать здоровье кожи, поскольку, обеспечивая ее необходимыми питательными веществами, мы помогаем увлажнять и защищать ее естественным образом. «Ситуативно сухую кожу на локтях можно предотвратить, регулярно увлажняя ее, избегая чрезмерного воздействия воды и жесткого мыла. Но соблюдая правила питания, вы сможете добиться здоровой, увлажненной кожи в долгосрочной перспективе не только на локтях, но и на всем теле», — резюмировал специалист по немедикаментозному оздоровлению.

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