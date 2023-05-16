Эксперт рассказал, как сохранить суставы здоровыми

Кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Евгений Машковский рассказал «СЭ», как сохранить суставы здоровыми. «Суставы позволяют нам двигаться и сохранять гибкость тела. Поэтому в любом возрасте важно о них заботиться, чтобы, например, избежать таких заболеваний, как артрит», — пояснил специалист.

По словам Евгения Машковского, сохранить здоровье суставов, улучшить их подвижность, при необходимости снизить боль и скованность, поможет регулярная физическая активность, поддержание оптимального веса, полноценное питание и специальные пищевые добавки. Перед применением последних важно проконсультироваться с врачом. «Правильный рацион, богатый кальцием, витамином D и омегой-3, а также некоторые добавки, такие как глюкозамин и хондроитин, в комплексе помогают поддерживать здоровье суставов, способствуя укреплению костей, снижению воспаления и улучшению подвижности», — подчеркнул эксперт. Также следует избегать различных травм. «Если у вас возникла боль, отек или скованность в суставах — это повод обратиться к врачу», — подытожил Евгений Машковский.

Ранее мы рассказывали, о чем может говорить хруст в суставах.