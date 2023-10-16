Эксперт рассказал, как поднять иммунитет осенью

Осень традиционно считается сезоном простуд, ОРВИ и гриппа. Член правления национальной ассоциации по инфекционным болезням профессор Владимир Петров рассказал «Комсомольской правде», как укрепить иммунитет в это время года и уберечь себя от вирусных заболеваний.

По мнению эксперта, защититься от инфекций и поднять иммунитет помогут правильное и здоровое питание, регулярная физическая активность и отказ от вредных привычек. Положительная динамика будет заметна уже через несколько месяцев.

Также стимулируют иммунитет шиповник и мед, однако врач предупреждает, что употреблять сладость нужно осторожно. «Людям с хроническими заболеваниями стоит ограничить прием меда до 1 чайной ложки в день», — говорит Владимир.

Что касается шиповника, в нем содержится витамин С, нехватка которого влияет на способность организма защищаться от вирусов. Процесс его восполнения длительный, главное — регулярный прием препаратов или продуктов, содержащих витамин.

Также эксперт сообщил, что не стоит контактировать с больными и посещать массовые мероприятия. При появлении первых симптомов вируса не заниматься самолечением, а незамедлительно обращаться к врачу.