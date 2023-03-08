Эксперт рассказал, что такое комбуча и чем она полезна
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков рассказал «СЭ», что комбуча — это напиток, получаемый путем брожения сладкого чая с помощью одноименного гриба. «Такой напиток содержит множество пробиотиков, которые способствуют здоровой микрофлоре в кишечнике и пищеварению. Благодаря содержанию витаминов группы В и железа комбуча улучшает уровень энергии и снижает усталость», — пояснил эксперт.
Несмотря на полезные свойства, комбучу с осторожностью следует употреблять людям с повышенной кислотностью желудка.
Какие еще напитки помогут взбодриться даже самым ранним утром, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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