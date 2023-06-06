Эксперт предупредил об опасности воды из кулеров

Автор и ведущий программы «Чудо техники» Сергей Малоземов в эфире радио Sputnik рассказал, что вода из кулеров, а также любая другая бытовая техника, связанная с водой, где может появиться плесень, способна привести к онкологии.

«Постоянное попадание частиц плесени в воду или в пищу повышает риск развития онкологических болезней. Продукты, на которых поселилась плесень, начинают накапливать токсины из этого грибка — микотоксины. Они относятся к канцерогенам. Большую дозу в бытовых условиях мы вряд ли получим, но если гипотетически, то исследования отмечают повышение риска рака печени. Вряд ли такое может произойти из-за бытовой техники, если только речь не идет о приборах типа кулеров», — заявил специалист.

По словам Сергея Малоземова, риску заражения плесенью подвергаются приборы, в которых большой объем жидкости находится подолгу. «Однажды мы в редакции разбирали отпариватель, и там в емкости для воды выросла чудовищная плесень с элементами водорослей. Емкость была прозрачной, прибор стоял на освещенном месте, и воду между использованиями из него не сливали. То же самое может случиться в кофеварке, в мультиварке, если не сливать воду из технологических емкостей», — резюмировал эксперт.

Ранее мы рассказывали, что произойдет, если съесть плесень.