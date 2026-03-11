Эксперт по отношениям рассказала, как справиться со страхом одиночества

Элеанор Гордон-Смит, эксперт по отношениям и доцент кафедры этики Университета Южной Калифорнии, посоветовала не сравнивать свою личную жизнь с опытом окружающих — так можно справиться со страхом одиночества, пишет The Guardian.

Через издание к ней обратилась женщина старше 30 лет: та переживала, что упустила шанс на любовь и семью, — прошлые неудачные отношения усилили ее неуверенность и ощущение, что мечта о будущем недостижима.

Эксперт призвала сменить фокус: вместо оценки шансов встретить любовь стоит принять неопределенность. По словам Гордон-Смит, если сосредоточиться на возможностях, а не на вероятностях, получится оставаться открытым для любви в любое время. Она также отметила, что сравнения с другими лишь усиливают страх одиночества. Тревога снижается, когда человек учится жить полноценной и насыщенной жизнью независимо от наличия партнера. В завершение эксперт подчеркнула: любовь и отношения могут прийти в любом возрасте — важно сохранять надежду, а не зацикливаться на страхе.