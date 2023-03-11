Эксперт объяснила, почему может появиться плоскостопие

Несмотря на то, что довольно часто плоскостопие бывает у детей, оно может развиться и у взрослого человека. Об этом рассказала «СЭ» инструктор ЛФК и йогатерапевт Наталья Сырчина. По ее словам, такое происходит из-за неправильной обуви или походки, слишком большой физической нагрузки или наоборот — малоподвижного образа жизни. «Плоскостопие у взрослых появляется, когда мышцы стопы ослабевают и перестают держать свод. Он опускается, вследствие чего образуется плоскостопие», — пояснила эксперт.

Туфли на каблуках — самая главная причина развития плоскостопия во взрослом возрасте. «Когда женщины носят туфли на высоком каблуке, вес тела перераспределяется на пальцы. Начинает расти косточка у большого пальца, а это уже поперечное плоскостопие», — предупредила Наталья Сырчина и отметила, что для профилактики и лечения плоскостопия необходимо выполнять специальные упражнения. Это заболевание можно вылечить в любом возрасте — и в 15, и в 30, и в 50 лет без операций, резюмировала специалист.

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