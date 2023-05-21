Эксперт объяснила, какие запахи помогают защититься от насекомых
Кандидат биологических наук, биохимик, ароматерапевт Ольга Ирисова рассказала «СЭ», какие запахи помогают защититься от насекомых. «От таких насекомых, как клещи, комары, мошки, слепни, осы, комары и даже вши, помогают 100% натуральные эфирные масла гвоздики, полыни, эвкалипта и лаванды», — пояснила специалист.
Ольга Ирисова порекомендовала взрослым и детям после 1 года распылять на одежду, открытые участки кожи и волосы специальные спреи или водно-спиртовые растворы. «Например, на 100 мл цветочной воды лаванды добавьте 25 капель эфирного масла, встряхните и используйте. Повторять обработку нужно по мере испарения аромата. Чтобы приготовить водно-спиртовой раствор, 10-15 капель смеси эфирных масел разведите в одной столовой ложке спирта, а затем добавьте один литр воды и опрыскайте получившимся раствором помещение», — резюмировала эксперт.
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