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Сегодня, 21:35

Эксперт объяснила, какие запахи помогают защититься от насекомых

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Муха крупным планом.
Фото Freepik/wirestock

Кандидат биологических наук, биохимик, ароматерапевт Ольга Ирисова рассказала «СЭ», какие запахи помогают защититься от насекомых. «От таких насекомых, как клещи, комары, мошки, слепни, осы, комары и даже вши, помогают 100% натуральные эфирные масла гвоздики, полыни, эвкалипта и лаванды», — пояснила специалист.

Ольга Ирисова порекомендовала взрослым и детям после 1 года распылять на одежду, открытые участки кожи и волосы специальные спреи или водно-спиртовые растворы. «Например, на 100 мл цветочной воды лаванды добавьте 25 капель эфирного масла, встряхните и используйте. Повторять обработку нужно по мере испарения аромата. Чтобы приготовить водно-спиртовой раствор, 10-15 капель смеси эфирных масел разведите в одной столовой ложке спирта, а затем добавьте один литр воды и опрыскайте получившимся раствором помещение», — резюмировала эксперт.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от комаров на участке.

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