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Сегодня, 13:45

Эксперт объяснила, как надолго сохранить молодость

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Зрелая красивая женщина.
Фото Freepik/shurkin-son

Провизор и специалист по здоровому образу жизни Галина Хусаинова рассказала «СЭ» о принципах, которые помогут надолго сохранить молодость. «Придерживайтесь питания полезного для клеток, а не только того, что радует вкусом. Сделайте основой своего рациона нерафинированные крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, свежие овощи, фрукты и ягоды, зелень, водоросли и ферментированные продукты — тофу, мисо, квашеную капусту», — пояснила специалист. Также, по ее словам, каждый день нужно есть орехи и бобовые, рыбу и морепродукты, но не в жареном виде, а в запеченном или приготовленном на пару.

Белое мясо, молочные продукты, яйца Галина Хусаинова порекомендовала употреблять не чаще одного-двух раз в неделю. «Крайне редко позволяйте себе красное мясо, картофель, белый хлеб и сладости. А лучше вообще забудьте об этих продуктах — все они провоцирую воспаления», — предупредила эксперт.

Важным этапом для сохранения молодости Гулина Хусаинова назвала регулярное очищение организма и клеток от токсинов. «Пейте больше чистой мягкой воды из расчета — ваш вес, помноженный на 31 мл — это минимальный объем, который должен потребляться за сутки. И обязательно занимайте спортом до тех пор, пока не вспотеете, чтобы стимулировать тоннельные пути детоксикации. Посещайте баню и ходите на массаж», — резюмировала специалист по здоровому образу жизни.

Ранее мы рассказывали, как сохранить молодость при помощи спорта.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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