Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 16:35

Эксперт объяснила, чем отличается полис ДМС от ОМС

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кубики с медицинскими картинками.
Фото Freepik/freepik

Генеральный директор Madanes (Россия) Елена Солопова специально для «СЭ» объяснила различия между обязательным и добровольным медицинским страхованием (ОМС и ДМС) в России. «Первая система, ОМС, распространяется на всех граждан и относится к обязательной. Такой полис обеспечивает право на получение бесплатной медицинской помощи и покрывает основные услуги больниц и поликлиник, включая диагностику, лечение и профилактику заболеваний», — пояснила специалист.

Что касается ДМС — это всегда добровольное страхование, предоставляемое на коммерческой основе. Оно включает в себя медицинские услуги, которые не входят в программу ОМС, за счет чего покрывает больший выбор врачей, больниц, клиник, включая консультации ведущих специалистов, операции, реабилитацию, стоматологию и так далее. «Главное преимущество ДМС заключается в дополнительных возможностях и оперативности получения качественной медицинской помощи благодаря дополнительному страхованию. Особенно это важно при лечении онкологических и других критических заболеваний, так как позволяет выбирать клинику, независимо от места жительства и квот, делая лучшую медицину доступной», — резюмировала Елена Солопова.

Ранее мы рассказывали, как правильно выбрать детского врача.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Деньги
Медицина
0
Читайте также
Путин рассказал о задачах погранслужбы РФ вблизи зоны боевых действий
Бойцы 87-го полка поразили позиции ВСУ под прикрытием РПГ
СМИ сообщили о достижении принципиальной договоренности по госдолгу США
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Гусев — о своем отстранении из СКА: специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Толчинский перешел в СКА
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Ак Барс» сэкономил 25 миллионов
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
СКА, «Авангард» или НХЛ: где продолжит карьеру Грицюк
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
О чем думает Зарипов. Специальный репортаж Шевченко
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач рассказала, как часто нужно обновлять посуду
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости