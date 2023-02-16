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Сегодня, 11:05

Эксперт объяснил, какие противопоказания для занятий в бассейне

Ольга Стрельникова
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Фото drobotdean/Freepik

Тренер водных программ Максим Казаков специально для «СЭ» рассказал, что в некоторых случаях от занятий в бассейне лучше отказаться, поскольку они могут негативно повлиять на состояние здоровья. К подобным противопоказаниям относятся респираторные заболевания, воспаление мочевого пузыря и любые заболевания в острой фазе. В этих случаях контакта с водой нужно избегать, чтобы не усугубить проблему. В период восстановления также физические нагрузки стоит ограничить.

«Перед началом занятий обязательно нужно сходить к врачу. Проверить состояние здоровья, исключить противопоказания. Либо можно посетить кабинет диагностики в фитнес-клубе», — порекомендовал Максим Казаков.

Что нужно знать при посещении бассейна и как сделать занятия эффективными и безопасными, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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