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Сегодня, 16:20

Эксперт назвала основные причины нарушения обмена веществ

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/rawpixel-com

Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская в беседе с порталом «Мослента» рассказала о причинах, приводящих к нарушению обмена веществ. По ее словам, женщины наиболее подвержены нарушениям метаболизма из-за проблем с щитовидной железой. Так, гипотиреоз сопровождается сильной усталостью, беспричинным набором веса, подавленным настроением и постоянным ощущением холода. «Эти признаки человек может списывать на стресс или недосып, и лишь визит к эндокринологу поможет выявить причины такого состояния», — рассказала Ольга Малиновская.

Причиной нарушения метаболизма может быть инсулинорезистентность, при которой теряется восприимчивость клеток к инсулину и возрастает уровень сахара в крови. Это состояние можно отнести уже к предиабету и диабету второго типа.

Также нарушает обмен веществ длительный стресс. Повышенный уровень гормона кортизола становится причиной лишних килограммов. «Из-за того, что одни и те же признаки могут сопровождать самые разные заболевания, без тщательного обследования и лабораторных анализов не обойтись», — резюмировала Ольга Малиновская.

Ранее мы рассказывали о том, чем отличается метаболизм мужчин и женщин и как он меняется с возрастом.

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