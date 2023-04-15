Эксперт назвала болезни, из-за которых ломаются и расслаиваются ногти

Генетик и нутрициолог, эксперт Академии врачей Светлана Перес рассказала «СЭ», из-за каких болезней могут ломаться и расслаиваться ногти. «Расщепленные ногти могут быть следствием нарушения в различных системах организма, например, отражать заболевания

печени или почек, синдром Рейно, диабет, остеопороз, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), гипертиреоз или гипотиреоз", — пояснила специалист.

По словам Светланы Перес, среди кожных заболеваний, приводящих к ломкости и расслаиванию ногтей: псориаз, красный плоский лишай, экзема, некоторые дерматозы, очаговая алопеция и повышенная потливость (гипергидроз). Ухудшить качество и внешний вид ногтей может также низкий уровень железа, который часто бывает из-за менструации, беременности, родов, а также из-за диет, хронического гастрита или нарушения всасываемости питательных веществ (синдрома мальабсорбции). «Дефицит железа связан с повышенным риском воспаления ногтевой пластины, а также задержкой роста и регенерации ногтей», — объяснила генетик.

Помимо дефицита железа, причиной ломкости ногтей может стать недостаток витаминов А, В6, В12 и С, биотина, микроэлементов цинка, меди, селена, магния и аминокислот. «Снижение возможности усваивать кальций, цинк и другие микроэлементы, общие изменения гормонального фона, синтеза коллагена могут быть связаны с возрастными изменениями. В этом случае ногти становятся более хрупкими, могут расслаиваться, образовывать трещины или продольные борозды», — резюмировала Светлана Перес.

Ранее мы рассказывали о признаках дефицита витаминов.