Эксперт назвала 5 грубейших ошибок домашнего педикюра

Топ-мастер ногтевого сервиса Екатерина Гогитидзе специально для «СЭ» рассказала об ошибках, которые многие совершают в ходе домашнего педикюра. «Эта процедура не так безобидна, как принято считать. Результатом может быть не просто некрасивый внешний вид, но и грибок, воспалительные процессы, повреждения ногтя, как следствие, долгое лечение у врача-подолога», — предупредила специалист.

Екатерина Гогитидзе назвала 5 грубых ошибок, которые никогда не следует допускать в домашнем педикюре. Во-первых, не стоит использовать средства для снятия лака с ацетоном — они пересушивают и разрушают ногтевую пластину, делают ее хрупкой и ломкой. Во-вторых, не обрезайте ногти под корень. «Оптимальная длина свободного края — 2 мм от того места, где ноготь отходит от кожи. В противном случае не удивляйтесь вросшим ногтям», — пояснила мастер. В-третьих, недопустимо обрабатывать стопы бритвой — они грубеют, начинают шелушиться и активно обрастать новой кожей. В-четвертых, нельзя удалять кутикулу — это главный защитник от грибка, особенно летом. В-пятых, не используйте пилинг-носочки. «Агрессивное воздействие кислот со временем делает кожу толерантной к обычному уходу — придется обращаться к подологу. Да и сам процесс отшелушивания кожи не очень эстетичен», — подчеркнула эксперт.

В завершение Екатерина Гогитидзе дала еще одну рекомендацию. «Многие отказываются от крема для стоп по причине липкости и жирности. Этого делать не нужно. Просто найдите правильный крем и используйте его ежедневно перед сном», — резюмировала мастер ногтевого сервиса.