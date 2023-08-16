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Сегодня, 16:20

Эксперт назвал способы избавиться от жира на животе

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Александр Мироненко
Легкоатлет
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Аккуратный живот.
Фото Freepik/racool-studio

13 августа на портале PrimaMedia рассказали, как убрать шесть сантиметров в обхвате живота за 10 дней. Для этого нужно придерживаться правильного питания, уменьшить количество соли и продуктов, вызывающих вздутие, а также увеличить потребление воды. Кроме того, необходимо придерживаться здорового образа жизни: спать достаточное количество времени и снижать влияние стресса с помощью медитаций, дыхательных и других техник релаксации.

Еще одна составляющая быстрого избавления от жира на животе — тренировки, даже по нескольку раз в день. В публикации рекомендуется сочетать упражнения на силу и кардио, такие как планка, скручивания, бег, велоспорт. Однако эти рекомендации лишь помогут улучшить состояние живота за 10 дней, но ожидать радикальных изменений все же не стоит.

Мастер спорта по легкой атлетике, двукратный чемпион России, фитнес-эксперт Evotren Александр Мироненко рассказал СЭ, что с годами обменные процессы замедляются, а усугубляет их неправильный образ жизни. «Результат этого мы видим на животе. Решить проблему поможет сбалансированное питание, включающее в себя большое количество белков, здоровых жиров, углеводов и овощей, без вредных перекусов, полуфабрикатов, сахара и алкоголя. Важно регулярно тренироваться, выполняя тренировки на все тело, кардио (бег, езда на велосипеде, плавание и так далее), а также упражнения на баланс и мышцы пресса не только лежа, но и стоя (скручивания, планки, обратные скручивания, ротационные движения)», — пояснил специалист.

Александр Мироненко подтвердил, что качественный сон и отдых помогут организму прийти в форму и восстанавить ресурсы. Нужно контролировать и уровень стресса. «Усталость и стресс могут привести к выработке гормона кортизола, который в свою очередь может привести к накоплению жира в области живота», — заключил эксперт.

Ранее, 2 февраля, мы рассказывали, как убрать гормональный живот.

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