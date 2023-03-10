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Сегодня, 19:00

Эксперт назвал продукты, которые нельзя есть каждый день

Алина Савинова
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Специалист по правильному питанию, кондитер Дмитрий Дюран рассказал, почему из ежедневного рациона стоит исключить углеводные закуски, алкоголь и еду быстрого приготовления.

«Если все время перекусывать печеньем, крекерами, злаковыми хлебцами, то в организм будут поступать только простые углеводы, которые превращаются в сахар. В результате начинается выработка дополнительной дозы инсулина. Таким перекусом нельзя насытиться. Через очень короткое время рука вновь потянется еще за простым углеводом», — приводит «Life.ru» слова Дюрана.

Также специалист посоветовал отказаться от ежедневного употребления сладких газировок с отметкой «0 калорий». По его словам, они вызывают даже большее привыкание, чем обычные. Врач предлагает выбрать минеральную газированную воду.

Источник: https://life.ru/p/1563986
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