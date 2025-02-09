Эксперт дала советы по поддержанию осанки у подростков

Эксперт по осанке и естественному омоложению Ольга Махова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как поддерживать осанку у подростков. По ее словам, дегенеративные изменения в позвоночнике и осанке очень помолодели в последнее время. То, что беспокоило людей в 50 лет, сейчас беспокоит в 30 и 35 лет. Поэтому необходимо заранее задуматься и позаботиться об осанке, особенно в подростковом возрасте, когда тело растет и развивается.

Первое, на что нужно обратить внимание, рюкзак. Его носить следует на двух плечах, чтобы равномерно распределять нагрузку, не создавая перекосов. Кроме того, необходимо регулярно укреплять мышечный корсет для поддержания позвоночника. В этом поможет постоянная двигательная активность, упражнения для спины: планка, самолетик, лодочка и пр. Также помогут такие дисциплины, как плавание, пилатес или йога.

«В наш век гаджетов и смартфонов необходимо помнить, что девайс нужно держать на уровне глаз. Иначе при наклоне головы вниз создается напряжение в шее и плечах, создается излишняя нагрузка», — подчеркнула специалист.

Махова добавила, что регулярные 10-минутные перерывы и разминки во время учебы помогут снять напряжение и усилить кровоток, убрать застои и спазмы мышц. Еще играет важную роль правильная организация учебного места. Стол и стул должны соответствовать росту подростка. Сидя за столом, важно следить, чтобы спина была прямой, а ноги стояли на полу.

«В домашних условиях можно провести простой тест на осанку: прислониться к стене пятью точками опоры: голова, лопатки, таз, колени и стопы. Расстояние между лопатками и тазом не должно быть больше ладони. Такое же расстояние должно быть между головой и лопатками. Если расстояние больше кулака, это говорит о том, что с осанкой необходимо работать», — подчеркнула Ольга.