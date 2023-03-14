Эксперт Беспалов объяснил, как маркировка БАДов отразится на покупателях

Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов рассказал, как упаковки БАДов, отмеченные контрольно-идентификационным знаком, отразятся на покупателях.

По его словам, нововведение повлияет на рынок соответствующей товарной группы в двух плоскостях. Во-первых, на БАДы, скорее всего, повысится цена. Как отмечает эксперт, затраты на получение кодов маркировки и оборудование, которое необходимо для прослеживания данной продукции, теперь лягут на плечи покупателей. Во-вторых, за маркировкой БАДов может последовать сокращение ассортимента биодобавок на отечественном рынке.

«Маркируя только лекарственные препараты, понятно, что регуляторы не видят часть продукции, которая реализуется через тот же канал, тем же потребителям и зачастую теми же компаниями-производителями. И, конечно, вот эту недоработку, в общем-то, и пытаются в этом отношении закрыть, тем более здесь есть масса социальных нюансов, связанных с вращением на рынке некачественных БАДов и так далее», — приводит «Life.ru» слова Беспалова.

В Минпромторге обещают, что упаковки БАДов будут отмечены контрольно-идентификационным знаком с 1 октября 2023 года.