Эколог объяснил, почему не стоит купаться в московских прудах

Эксперт ОНФ и член научного совета РЭО Илья Рыбальченко в интервью изданию 360.ru заявил, что после проведения проверки водоемов в Москве Роспотребнадзор выявил лишь семь мест, пригодных для купания. При этом в столице имеется множество водоемов, но почти все они не соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим нормам.

По его словам, купание в неразрешенных местах представляет серьезную угрозу для здоровья.

«Из сотен водоемов Москвы только семь прошли санитарный фильтр. Остальные — это не просто «грязные лужи», а реальные источники риска», — подчеркнул эксперт.

В не пригодной для купания воде могут содержаться кишечная палочка, тяжелые металлы, нефтепродукты, фосфаты, нитраты и опасные сине-зеленые водоросли. Многие из таких водоемов характеризуются заболоченностью и наличием мусора, фекалий и химических веществ, что создает значительную угрозу для здоровья, добавил эколог. Купание в таких местах может привести к кишечным инфекциям, гепатиту A, лептоспирозу, заражению паразитами, а также к кожным инфекциям, конъюнктивиту, циститу и уретриту.

Тем не менее увеличить число безопасных для купания водоемов возможно. По словам Рыбальченко, для этого необходимо выполнить ряд комплексных мероприятий.

«Необходима установка и модернизация ливневой канализации, чтобы стоки не попадали в пруды напрямую, очистка дна и удаление ила, мусора, фекальных отложений», — пояснил специалист.

Кроме того, необходимо провести аэрацию воды и внедрить биофильтры и очистные системы, а также регулярно контролировать качество воды. Однако все эти процессы требуют значительных временных и финансовых затрат, так что жителям и туристам столицы следует внимательно следить за рекомендациями Роспотребнадзора и осознанно выбирать места для купания.

Как сообщило ранее столичное управление Роспотребнадзора, по итогам исследований были признаны пригодными для отдыха некоторые зоны в Москве: озера Белое, Черное и Школьное, а также водоемы в Тропарево, Мещерском, Серебряном бору-2 и Серебряном бору-3. В то же время зоны Левобережье, пляжи «Динамо» и Головинских прудов официально признаны зонами отдыха без права купания из-за неудовлетворительных результатов анализа качества воды и песка.