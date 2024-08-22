Джо Роган рассказал, как набрать хорошую форму

Комментатор UFC Джо Роган в подкасте с Адамом Сэндлером посоветовал актеру постепенно увеличивать нагрузку на тело, чтобы вернуться в форму.

«Важно не перегружать себя с самого начала. Начни с небольшой нагрузки, которую будет легко поддерживать, а затем постепенно увеличивай ее. Часто люди пытаются заниматься слишком интенсивно, что приводит к усталости и болям на следующий день. Необходимо давать своему телу достаточную нагрузку, чтобы оно напрягалось, но не перенапрягалось. Не стоит доводить себя до изнеможения, это может привести к травмам. Если ты действительно хочешь серьезно заниматься этим, просто найми кого-нибудь, у тебя есть деньги», — сказал Роган.

Сэндлер отметил, что хотел бы вернуться в форму 2008 года, когда он снимался в фильме «Не шутите с Зоханом».