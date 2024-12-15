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Духи люксовых брендов нарушают ДНК и приводят к бесплодию
Здоровье

Сегодня, 13:15

1 мин.

Духи люксовых брендов нарушают ДНК и приводят к бесплодию

Мария Задорожная
Автор
Девушка наносит духи
Фото Angelika-Angelika, iStock
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Духи люксовых брендов могут нарушать ДНК и приводить к бесплодию и ожирению, сообщает New York Post.

Среди опасных ароматов представлены духи брендов Zielinski & Rozen, Guerlain, Bvlgari и еще десятка известных марок. Главным виновником негативного воздействия становится фталат, который содержится не только в духах, но и в таких товарах, как лаки для ногтей, спреи для волос и шампуни.

«Фталаты — это вещества, которые могут нарушить работу эндокринной системы и повлиять на гормональные и клеточные функции репродуктивных органов. Исследования продемонстрировали, что высокий уровень фталатов связан с увеличенным риском бесплодия, ухудшением качества спермы, снижением эффективности яйцеклеток и выкидышами», — сказала эндокринолог Лора Шахин.

Врач также отметила, что у мужчин фталаты влияют на качество семени, а у женщин — на процесс овуляции.

В августе в России был зафиксирован рекордный объем производства парфюмерной продукции, который составил 51,6 миллиона флаконов в первом полугодии. Этот показатель стал самым высоким с 2021 года.

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