Доктор Мясников рассказал, сколько должна длиться пневмония
В своем тг-канале доктор Мясников объяснил, сколько должна длиться «внебольничная» пневмония.
Схема, представленная специалистом, выглядит так:
1. субъективное улучшение самочувствия: через 3-5 дней от начала лечения;
2. сердцебиение и гипотония — через 2 дня;
3. одышка, повышенная температура — через 3 дня;
4. кашель, усталость — через 14;
5. нормализация рентгенологической картины — через 30 дней.
«Обратите внимание на 5 пункт. На рентгене пневмония будет видна еще месяц, даже если уже все прошло! Поэтому бессмысленно повторять рентген ранее, если все идет гладко.»
Обычно рентгенологическая картина возвращается к норме через 1-2 месяца и через 3-5 месяцев после более тяжелого течения, считает врач.
Последние новости
16 дек 17:45
dasdsadada
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже