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Доктор Мясников рассказал, сколько должна длиться пневмония
Здоровье

Сегодня, 15:30

1 мин.

Доктор Мясников рассказал, сколько должна длиться пневмония

Стетоскоп на столе.
Врач.
Фото istockphoto.com
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В своем тг-канале доктор Мясников объяснил, сколько должна длиться «внебольничная» пневмония.

Схема, представленная специалистом, выглядит так:

1. субъективное улучшение самочувствия: через 3-5 дней от начала лечения;

2. сердцебиение и гипотония — через 2 дня;

3. одышка, повышенная температура — через 3 дня;

4. кашель, усталость — через 14;

5. нормализация рентгенологической картины — через 30 дней.

«Обратите внимание на 5 пункт. На рентгене пневмония будет видна еще месяц, даже если уже все прошло! Поэтому бессмысленно повторять рентген ранее, если все идет гладко.»

Обычно рентгенологическая картина возвращается к норме через 1-2 месяца и через 3-5 месяцев после более тяжелого течения, считает врач.

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