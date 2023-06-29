Доктор Мясников рассказал о влиянии кондиционеров на здоровье

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал о том, как влияют кондиционеры на развитие летних простуд. По словам специалиста, всему виной инфекция, которую человек цепляет, когда иммунитет ослаблен. Об этом сообщили на портале «Здоровье.Mail».

Также доктор Мясников заявил, что именно из-за кондиционеров человек быстро заражается любой инфекцией. «От кондиционера всегда сухо, поэтому на тебя любой вирус садится очень-очень быстро. Потому что этот естественный мукозальный иммунитет — на сухой слизистой он просто исчезает. Кондиционер — это палка о двух концах: без него плохо и с ним», — резюмировал врач.

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