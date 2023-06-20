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Сегодня, 18:35

Доктор Мясников рассказал, кому нужен тест на предрасположенность к онкологии

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Девушка-врач с пациенткой.
Фото Freepik/freepik

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в своем ТГ-канале рассказал, кому может быть нужен тест на предрасположенность к онкологии. «Примерно 10% всей онкологии в значительной мере наследственно предрасположено. Наиболее яркие примеры — мутации BRCA, которые ассоциируются с резким увеличением рака груди, яичников, поджелудочной железы и простаты, а также мутации MLH, MCH (синдром Линча) — раки толстого кишечника, эндометрия и некоторые другие. Сегодня врачи рекомендуют анализы на генетические мутации лицам с уже диагностированным раком», — пояснил медик.

По словам доктора Мясникова, это необходимо по двум причинам: чтобы определить, будет ли течение болезни более агрессивным и потребует интенсивного лечения, а также, чтобы предупредить и обследовать ближайших родственников. Однако даже за рубежом подобные обследования выполняют около 10% тех, кому это показано. «Эти тесты довольно дорогие и, мягко говоря, не везде доступны к массовому применению», — подытожил врач и ведущий.

Ранее мы рассказывали о факторах, которые увеличивают риск развития рака.

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Медицина
Советы и рекомендации
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