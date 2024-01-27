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Доктор Мясников рассказал, как избежать инсульта
Здоровье

Сегодня, 19:30

1 мин.

Доктор Мясников рассказал, как избежать инсульта

Мария Маковей
Автор
Девушка держится за сердце.
Фото m-gucci/istockphoto.com
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Врач Александр Мясников считает, что защититься от инсультов практически невозможно, но можно начать предпринимать меры до возможного возникновения заболевания.

По его словам, чтобы избежать инсульта, нужно тщательно контролировать здоровье. Необходимо следить за весом и артериальным давлением, уровнем холестерина и сахара в крови, правильно питаться, отказаться от курения.

Кроме того, тем, кто перенес COVID-19, медик рекомендует проверять свертываемость крови и проходить диспансеризацию, сообщает Pravda.ru.

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