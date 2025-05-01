Стиль жизни
Доктор Мясников рассказал, что нужно учитывать при поездке на природу
Здоровье

1 мая, 12:15

1 мин.

Доктор Мясников рассказал, что нужно учитывать при поездке на природу

Мария Задорожная
Автор
Семья отдыхает на природе
Фото Solovyova, iStock

В эфире программы «О самом главном» врач Александр Мясников рассказал об основных опасностях, которые поджидают человека во время отдыха на природе. Первое, на что обратил внимание доктор, это приготовление шашлыков.

«Никогда не лейте жидкость для розжига в открытый огонь. Даже если это хорошая жидкость, парафин, который вроде не вспыхивает, все равно. Огонь может пойти по струе, бутылка прямо в руке взрывается, и ты весь покрываешься ожогами», — сказал эксперт.

Еще Мясников посоветовал разнообразить рацион и готовить шашлыки из рыбы, птицы, овощей. Также медик порекомендовал быть аккуратнее с водоемами.

«Многие лезут в воду, где после осени могут быть топляки. Не ныряйте, ведь могло измениться течение, может быть половодье. Все может быть. И кажущиеся многим милыми бобры строят запруды, там ветки острые», — отметил эксперт.

Обязательно нужно взять на природу лекарства, которые человек принимает на постоянной основе. Например, от гипертонии или диабета. В аптечке также должны лежать обезболивающие, препараты от изжоги и антисептики. Кроме того, перед отъездом необходимо узнать телефон и адрес ближайшей больницы.

«Если что случится, вы не знаете, куда звонить, куда везти. Надо всегда понимать, где ближайший медицинский пункт», — предупредил врач.

Отдых на&nbsp;майских.Майские без суеты: как отдохнуть так, чтобы не понадобился еще один отпуск
Советы и рекомендации
Физиотерапевт назвал позу для сна, которая облегчает боль в спине и шее
